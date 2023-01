Borealis schloss Verkauf von Tochter Rosier an Yildirim ab

Die OMV-Tochter Borealis hat den Verkauf ihrer Düngemittelproduktionsstätten in den Niederlanden und Belgien (Rosier) an die Yildirim-Gruppe mit Hauptsitz in Istanbul abgeschlossen. Eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf war bereits im September vorigen Jahres geschlossen worden. Nun hält Borealis keine Anteile mehr an Rosier, teilte das Unternehmen mit.

Die Borealis-Tochter Rosier wurde im Zuge des Verkaufs mit 11,65 Euro je Aktie oder in Summe 35 Mio. Euro bewertet. Borealis hielt 98,09 Prozent an Rosier. Für den Rest der Aktien gibt es ein Squeeze-Out-Angebot zu 20 Euro pro Aktie.

Borealis, die Chemietochter der teilstaatlichen OMV, will trotz Widerstandes auch ihr Düngemittelgeschäft an den Agrofert-Konzern des tschechischen Milliardärs und Ex-Premiers Andrej Babis verkaufen. Hier kam es aber zu einer Verzögerung, eigentlich sollte der gut 800 Mio. Euro schwere Deal noch 2022 über die Bühne gehen. Zuletzt wurde mit dem Abschluss des Geschäfts im ersten Quartal 2023 gerechnet.