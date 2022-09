Borealis verkauft Tochter Rosier an Yildirim-Gruppe

Die OMV-Tochter Borealis verkauft seine Düngemittelproduktionsstätten in den Niederlanden und Belgien (Rosier) an die Yildirim-Gruppe mit Hauptsitz in Istanbul. Eine verbindliche Vereinbarung dazu sei unterzeichnet worden, teilte Borealis mit. Das Unternehmen Rosier werde dabei mit 11,65 Euro je Aktie oder in Summe 35 Mio. Euro bewertet. Borealis hält 98,09 Prozent an Rosier, für den Rest der Aktien soll es ein Squeeze-Out-Angebot zu 20 Euro pro Aktie geben.

Die Yildirim-Gruppe sei ein niederländisch-türkisches Industriekonglomerat mit Hauptsitz in Istanbul. Die wichtigsten Geschäftsbereiche seien Hafenmanagement, Metalle und Bergbau, Düngemittel und Chemikalien, Schifffahrt und Logistik, Energie und Strom sowie Energierohstoffe. Die Yildirim-Gruppe befindet sich im alleinigen Besitz der Brüder Ali Riza Yildirim und Robert Yuksel Yildirim.

Die OMV-Chemietochter Borealis ist gerade dabei, das Düngemittelgeschäft an den tschechischen Agrofert-Konzern zu verkaufen. Trotz Widerstands soll der Deal noch heuer über die Bühne gehen.