Börsianer pessimistischer für Euro-Konjunktur

Die Rezessionssorgen der Börsianer für die Eurozone sind zu Beginn des zweiten Halbjahres erneut gestiegen. Das entsprechende Konjunkturbarometer sank im Juli um 5,5 auf minus 22,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter rund 1.200 Investoren mitteilte. Das ist nicht nur der dritte Rückgang in Folge, sondern auch der niedrigste Wert seit November 2022.

Befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf minus 18,0 Zähler gerechnet.

"Was wir derzeit erleben, ist also eindeutig ernster zu nehmen als eine übliche Sommerflaute", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Die Eurozone bleibe im Rezessionsmodus. Unterstrichen werde das durch die ebenfalls schlechter bewertete Lage: Dieses Barometer rutschte mit minus 20,5 Zähler ebenfalls auf den schlechtesten Wert seit November 2022 ab, als es um die Sicherung der europäischen Energieversorgung ging. Während die hohe Inflation nach wie vor die Kaufkraft der Verbraucher belastet, setzen die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) etwa der Baubranche zu.

Auch das Konjunkturbarometer für Deutschland fiel, und zwar um 7,3 auf minus 28,4 Punkte. Das ist ebenfalls der dritte Rückgang in Folge und auch der niedrigste Wert seit November 2022. "Die Werte für Deutschland, der wichtigsten Volkswirtschaft in der Eurozone, sind weiter nur als 'dramatisch schlecht' zu bezeichnen", sagte Hübner. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten Volkswirtschaft Europas ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft, womit sie offiziell in einer Rezession steckt. Viele Ökonomen rechnen auch im Gesamtjahr mit einer leicht schrumpfenden Wirtschaft.