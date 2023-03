Börsenpläne des Agrokonzerns Syngenta gehen in heiße Phase

In die Börsenpläne des Agrarchemiekonzerns Syngenta Group kommt Bewegung. Die Shanghaier Börse will das Vorhaben einer formellen Prüfung unterziehen, wie der Handelsplatz mitteilte. Die Börse habe für den 29. März eine Anhörung zu dem Thema angesetzt. Der Börsengang von Syngenta, deren Zentrale in Basel sitzt, könnte Experten zufolge innerhalb von acht bis zehn Wochen nach Abschluss der Prüfung erfolgen.

Erhält Syngenta grünes Licht, dürfte der IPO am STAR Market der Börse Shanghai im Juni über die Bühne gehen, wie eine mit der Situation vertraute Person sagte. Dem Angebotsprospekt zufolge will der Konzern mit dem Deal umgerechnet rund 9,5 Mrd. Dollar aufnehmen. Damit könnte Syngenta zu einem der größten IPO im laufenden Jahr werden.

Syngenta wurde 2017 für 43 Mrd. Dollar vom chinesischen Staatskonzern ChemChina gekauft und letztes Jahr in Sinochem eingegliedert. Der Mutterkonzern plant nach dem Börsengang, der den Schweizer Hersteller von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln mit rund 50 Mrd. Dollar bewerten könnte, die Mehrheit der Anteile zu behalten. Syngenta musste den Börsengang bereits mehrfach aufschieben. Ursprünglich hatte das Unternehmen den Gang auf das Parkett bis Mitte 2022 angepeilt. Im Oktober 2021 bremste die Shanghaier Börse die Prüfung anstehender Börsengänge, darunter auch der von Syngenta, und machte dafür veraltete Finanzdaten der Antragsteller verantwortlich.

Mit der Ansetzung der Anhörung hat Syngenta nun eine wichtige regulatorische Hürde genommen. Im Zuge der Aktienplatzierung will der Börsenkandidat dem Insider zufolge vor allem chinesische Investoren als strategische Aktionäre gewinnen.