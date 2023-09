Börsenkandidat Sandoz wächst dank höherer Volumen

Das Schweizer Generikaunternehmen Sandoz hat den Halbjahresumsatz dank eines guten Europa-Geschäfts um 5 Prozent auf 4,8 Mrd. Dollar (4,4 Mrd. Euro) gesteigert. Sandoz betreibt einen Produktionsstandort in Kundl (Bezirk Kufstein). Während höhere Absatzvolumen 12 Prozentpunkte zum Wachstum beitrugen, kosteten niedrigere Preise das Unternehmen eigenen Angaben vom Dienstag zufolge 4 Prozentpunkte.

Belastet von einer ungünstigen Währungsentwicklung sank das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 4 Prozent auf 1,0 Mrd. Dollar. Der Mutterkonzern Novartis will Sandoz abspalten und am 4. Oktober an die Schweizer Börse SIX bringen. Sandoz bestätigte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie den Zeitraum 2024 bis 2028 und peilt unter anderem ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich an.