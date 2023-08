Börsenfrischling Austriacard steigerte Halbjahresergebnis

Die erst seit März in Wien und Athen börsennotierte Austriacard Holdings hat im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 181,2 Mio. Euro erzielt. Das sei ein Plus von fast einem Drittel verglichen zur Vorjahresperiode, teilte die Firma am Mittwochabend mit. Der Gewinn stieg demnach um fast 160 Prozent auf 12,3 Mio. Euro. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wien, hat 2.500 Mitarbeiter und ist ein B2B-Anbieter für sichere Daten, Smart Cards und Zahlungslösungen.

CEO Panagiotis Spyropoulos will aus der Firma einen "international führenden Anbieter von Zahlungslösungen, sicherem Datenmanagement und digitalen Technologien" machen. Um der raschen Expansion in neue Märkte besser gerecht zu werden, hat sich das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 auch eine neue Struktur verpasst, hieß es in seiner Mitteilung.