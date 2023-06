Börsenbetreiber Nasdaq kauft Finanzsoftware-Firma Adenza

Mit einem milliardenschweren Zukauf stellt sich Nasdaq breiter auf. Der Betreiber der gleichnamigen US-Technologiebörse kündigte an, für 10,5 Mrd. Dollar (9,7 Mrd. Euro) den Finanzsoftware-Anbieter Adenza zu übernehmen. Etwa die Hälfte davon erhielten die bisherigen Eigner um den Finanzinvestor Thoma Bravo in bar. Der Rest werde in Nasdaq-Anteilen gezahlt.

Adenza hat sich auf Programme für Banken und Brokerhäuser spezialisiert. Den Angaben zufolge wird der Umsatz im laufenden Jahr voraussichtlich bei 590 Mio. Dollar liegen.

Nasdaq-Aktien fielen als Reaktion auf den Milliarden-Deal im vorbörslichen US-Geschäft um 5,6 Prozent.