Boeing liefert im Februar erneut mehr Jets aus als Airbus

Damit lag der US-Konzern den zweiten Monat in Folge vor dem weltgrößten Flugzeughersteller Airbus aus Europa, der im Februar nur auf 40 Jets kam. 2024 hatte Boeing jedoch nicht einmal halb so viele Maschinen ausgeliefert wie Airbus. Neuaufträge blieben im Februar bei beiden Unternehmen rar. Boeing holte Bestellungen über 13 Jets herein und musste zudem 8 Stornierungen hinnehmen. Airbus hatte 14 Neubestellungen eingesammelt.

Boeing steckt seit Jahren in einer schweren Krise, seit vor rund 6 Jahren zwei Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max abstürzten und insgesamt 346 Menschen in den Tod rissen. Seither tauchten auch bei anderen Modellen immer wieder Produktionsmängel auf. Nach einem weiteren gefährlichen Zwischenfall Anfang 2024 verbot die US-Luftfahrtbehörde FAA dem Hersteller, die Produktion der 737 Max auszuweiten. Boeing steht seitdem unter strenger Aufsicht der Behörden.