BoE legt im Kampf gegen Inflation nach - Leitzins bei 4,5 %

Die hartnäckig hohe Inflation in Großbritannien zwingt die Bank von England (BoE) zu einer immer strafferen Zinspolitik. Die Währungshüter um BoE-Chef Andrew Bailey erhöhten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen 0,25 Punkte auf 4,50 Prozent. Dies ist das höchste Niveau seit 2008. Ökonomen hatten mit der Erhöhung gerechnet. Es war bereits die zwölfte Anhebung in Folge.

Mit immer höheren Zinsen versucht die Notenbank, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel in den Griff zu bekommen. Die Inflationsrate ist mit zuletzt 10,1 Prozent die höchste in Westeuropa: Sie liegt in Großbritannien als einzigem Land in der Region im zweistelligen Bereich.

Die BoE wandelt mit der Zinserhöhung auf den Spuren der Federal Reserve in den USA, die angesichts weiter eingedämmter Inflationsgefahren jedoch auf eine Pause zusteuern dürfte. Ob die Notenbank in London in puncto geldpolitischer Straffung nun bereits das Ende der Fahnenstange erreicht hat, bleibt hingegen ungewiss.

Die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Zinsen noch weiter steigen werden - auf bis zu 5,0 Prozent im August. Der weiterhin hohe Inflationsdruck spreche ebenso dafür wie die relativ robuste Wirtschaft, die nicht in die von vielen Ökonomen befürchtete Rezession abgerutscht sei.

Auch die Notenbank rechnet nun nicht mehr mit einer solchen Talfahrt der Wirtschaft. Doch zugleich erwartet sie, dass die Inflation langsamer sinken wird als erhofft.