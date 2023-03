BMW profitiert von Vollkonsolidierung von China-Tochter

Der deutsche Autobauer BMW hat von höheren Verkaufspreisen profitiert und seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr deutlich gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern legte 2022 um 46,4 Prozent auf 23,5 Mrd. Euro zu. Der Umsatz schnellte um 28,2 Prozent auf 142,6 Mrd. Euro nach oben.

Zugute kam BMW auch die Vollkonsolidierung des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive (BBA). Analysten hatten mit Erlösen von 141,6 Mrd. Euro und einem Vorsteuergewinn von 13,9 Mrd. Euro gerechnet. Die Aktionäre sollen nun eine Ausschüttung von 8,5 Euro je Anteilsschein erhalten.

Unterdessen hat der BMW-Aufsichtsrat Walter Mertl zum neuen Finanzvorstand berufen. Der 49-jährige Manager tritt die Nachfolge von Nicolas Peter an, der nach der Hauptversammlung im Mai in den Ruhestand geht. Der Betriebswirt Mertl ist seit 1998 bei BMW, hatte verschiedene Funktionen im Finanz- und Vertriebsressort in Deutschland und Großbritannien und leitet seit zwei Jahren das Konzerncontrolling.

"Seine bisherigen exzellenten Managementerfolge qualifizieren Walter Mertl für die künftige Rolle als Finanzvorstand", sagte Aufsichtsratschef Norbert Reithofer in München. Zugleich lobte er dessen Vorgänger überschwänglich: "Nicolas Peter ist als strategischer Finanzvorstand ein großer Glücksfall für die BMW Group gewesen", sagte Reithofer. Er habe die Entwicklung des Konzerns maßgeblich bestimmt.