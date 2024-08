BMW ruft in den USA über 720.000 Autos zurück

© APA/APA/dpa/Peter Kneffel home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Automobilhersteller BMW ruft in den USA über 720.000 Fahrzeuge wegen Kurzschlussgefahr in die Werkstätten zurück. "Ein nicht ordnungsgemäß abgedichteter elektrischer Anschluss an der Wasserpumpe könnte Wasser durchlassen und einen Kurzschluss verursachen", teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mit.

von APA