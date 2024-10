BMW ruft in China fast 700.000 Autos zurück

© APA/APA/dpa/Peter Kneffel home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Autobauer BMW ruft in China 688.000 Autos wegen Probleme an der Kühlmittelpumpe in die Werkstätten. Eine halbe Million der Fahrzeuge wurde auch im Land selbst hergestellt, teilte die staatliche Marktaufsicht SAMR (State Administration for Market Regulation) mit. Ursächlich für die Probleme ist demnach ein Stecker an der Kühlmittelpumpe. Der Rückruf soll am 1. März des kommenden Jahres beginnen.

von APA