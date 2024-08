BMW ruft in China 1,36 Millionen Fahrzeuge zurück

© APA/APA/dpa/Peter Kneffel home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Automobilhersteller BMW und seine Joint Ventures rufen in China insgesamt rund 1,36 Millionen lokal produzierte sowie importierte Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Wie die chinesische Regulierungsbehörde SAMR in einer Mitteilung ausführte, gibt es potenzielle Risiken bei Airbags des ehemaligen japanischen Herstellers Takata. Der ab sofort geltende Rückruf betreffe Fahrzeugmodelle, die von 2003 bis 2017 produziert worden seien.

von APA