BMW investiert 800 Mio. Euro in E-Auto-Produktion in Mexiko

Der deutsche Autobauer BMW steckt in eine Elektroauto-Produktion in seinem mexikanischen Werk San Luis Potosi 800 Millionen Euro. "Wir richten unser Produktionsnetzwerk konsequent auf Elektromobilität aus", sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic bei einer Veranstaltung an Ort und Stelle mit dem mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador. "In Mexiko investieren wir 800 Millionen Euro in unser Werk und schaffen rund 1.000 neue Arbeitsplätze."

Modelle der nächsten E-Auto-Generation von BMW, der "Neuen Klasse" sollen dort ab 2027 vom Band laufen. Die ersten Fahrzeuge werden ab 2025 in Ungarn gebaut.

500 Millionen der Investitionssumme sollen in ein Montagezentrum für Hochvoltbatterien fließen. Das erst 2019 eröffnete Werk in San Luis Potosi mit derzeit rund 300 Beschäftigten sei so flexibel konzipiert, dass Karosseriebau und Montage für vollelektrische Fahrzeuge nur geringfügig angepasst werden müssten. Der Hochlauf von E-Autos werde deutlich an Fahrt aufnehmen. "So könnte der Anteil von 50 Prozent vollelektrisch angetriebener Fahrzeuge am weltweiten Absatz des Unternehmens bereits früher als 2030 erreicht werden", erklärte BMW.