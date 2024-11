© APA/APA/AFP/CHRISTOF STACHE home Aktuell Nachrichtenfeed

Probleme mit einem vom Continental gelieferten Bremssystem und die hartnäckige Marktschwäche in China drücken auf den Gewinn des deutschen Autobauers BMW. Unter dem Strich verdiente der Konzern heuer im dritten Quartal nur noch 476 Mio. Euro, das waren um 83,8 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie BMW am Mittwoch bekanntgab. Die Gewinnmarge im Autogeschäft brach auf 2,3 Prozent ein, nachdem sie vor Jahresfrist noch an der Marke von 10 Prozent gekratzt hatte.