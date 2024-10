BMW-Absatz bricht im dritten Quartal zweistellig ein

© APA/APA/dpa/Peter Kneffel home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal wegen eines Absatzeinbruchs in China und Problemen mit Bremsen deutlich weniger Autos verkauft als vor einem Jahr. Der Absatz sank in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 540.882 Autos, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei ging der Verkauf in allen Regionen zurück - mit einem Rückgang von fast 30 Prozent auf 147.691 Autos fiel das Minus in China aber besonders deutlich aus.

von APA