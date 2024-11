Blinken: Vor Wiederkehr Trumps "jeder Dollar" für Ukraine

© APA/APA/AFP/POOL/NICOLAS TUCAT home Aktuell Nachrichtenfeed

Vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump im Jänner will die scheidende US-Regierung die Ukraine noch im vollen Umfang unterstützen. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch bei der NATO in Brüssel: "Präsident (Joe) Biden setzt sich dafür ein, dass jeder Dollar, der uns zur Verfügung steht, bis zum 20. Jänner ausgegeben wird." Zudem kündigte Blinken eine "harte Antwort" auf die militärische Unterstützung Nordkoreas für Russland im Ukraine-Krieg an.