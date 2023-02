BKS Bank will Dividende leicht steigern

Die in Wien börsennotierte Klagenfurter BKS Bank will in Voraussicht auf das Jahresergebnis 2022 die Dividende auf 0,25 Euro erhöhen (für 2021: 0,23 Euro). Einhergehend teilte die Bank am Dienstagabend mit, dass sie einen um 40 bis 50 Prozent höheren Jahresüberschuss als 2021 erwarte, zugleich aber etwa wegen Verwässerungsverlusten auch einen deutlich geringeren Konzernjahresüberschuss, der von gut 80 auf gut 60 Mio. Euro sinken dürfte. Offizielle Zahlen gibt es am 4. April.