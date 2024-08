BIP in Eurozone weiter in moderatem Tempo gewachsen

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Frühjahr in der Wachstumsspur geblieben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten April bis Juni um 0,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal zu, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Damit wurde eine Schnellschätzung bestätigt. Schon zu Jahresbeginn war der Zuwachs bei 0,3 Prozent gelegen. Die Industrieproduktion in der Eurozone hat im Juni indes überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten.

von APA