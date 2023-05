Biotechfirma Evotec winken mehr als 640 Mio. Dollar von Sandoz

Die Hamburger Biotech-Firma Evotec tut sich bei der Entwicklung und Produktion von Biosimilars in einer lukrativen Partnerschaft mit dem Pharmariesen Sandoz zusammen. Die US-Tochter von Evotec, Just - Evotec Biologics, bekommt dabei einen zweistelligen Millionenbetrag von der Novartis-Tochter im Voraus. Abhängig von den Fortschritten bei der Entwicklung kommen nach und nach 640 Millionen Dollar (579,87 Mio. Euro) dazu.

Wenn der Einstieg in die kommerzielle Produktion gelinge und Sandoz die Option ziehe, die Biosimilars mit Hilfe der Technik von Evotec selbst zu produzieren, könnten weitere Zahlungen hinzukommen. Biosimilars sind Nachahmermedikamente von biotechnologisch hergestellten Präparaten. Die Entwicklung der Biosimilars werde in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf den Anlagen von Just anlaufen, hieß es in der Mitteilung.