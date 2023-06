Biotech-Firma Idorsia will Asien-Pazifik-Geschäft verkaufen

Die Schweizer Biotech-Firma Idorsia will sich von ihrem operativen Geschäft in der Region Asien-Pazifik trennen und verhandelt darüber exklusiv mit einem ungenannten Interessenten. Teil der Transaktion mit einem Wert von bis zu 400 Mio. Franken (411 Mio. Euro) wären auch Lizenzen für Idorsia-Medikamente. Das China-Geschäft will Idorsia behalten.

Sollte der Verkauf zustande kommen, würde das den finanziellen Spielraum der Firma erhöhen, erklärte Finanzchef Andre Muller. Idorsia kämpft mit einem schleppenden Verkaufsstart seines Schlafmittels Quviviq und hatte im April Kapitalbedarf signalisiert.