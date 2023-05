Binance setzt erneut Bitcoin-Abhebungen aus

Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance setzt zum zweiten Mal innerhalb eines Tages Auszahlungen der wichtigsten Kryptowährung Bitcoin aus. "Unser Team arbeitet derzeit an einer Lösung und wird die (Bitcoin-)Abhebungen so bald wie möglich wieder öffnen", teilte das Unternehmen am Montag via Twitter mit. Die Abbuchungen seien vorübergehend "aufgrund des großen Volumens anstehender Transaktionen" geschlossen worden.

Zuvor hatte das Unternehmen bereits für etwa eine Stunde Auszahlungen gestoppt. Binance hat vielfachen Ärger mit US-Ermittlern. Sie werfen der Börse unter anderem Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen in Milliardenhöhe vor. Nach einer Klage der US-Derivateaufsicht CFTC zogen Kunden Milliarden Dollar von ihren Konten ab. Im März hatte Binance Einzahlungen und Abhebungen unter Berufung auf technische Probleme ausgesetzt. Die Papiere des Unternehmens fielen um etwa ein Prozent auf 28,19 Dollar, den niedrigsten Stand seit fast einer Woche.