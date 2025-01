Biden will Übernahme von US Steel untersagen - Insider

© APA/APA/AFP/CHRIS KLEPONIS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der scheidende US-Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge die geplante Milliardenübernahme des Stahlkonzerns US Steel durch den japanischen Konkurrenten Nippon Steel untersagen. Der Fall liegt bei ihm, nachdem das Komitee für ausländische Investitionen in den USA (CFIUS) keine Entscheidung erreicht hatte. Sollte er bis 7. Jänner keine Entscheidung treffen, würde die Fusion automatisch genehmigt.

von APA