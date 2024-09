Biden warnt vor regionalem Krieg im Nahen Osten

US-Präsident Joe Biden hat vor einer weiteren Eskalation in Nahen Osten gewarnt. Eine Ausweitung des Konflikts zu einem Krieg in der Region müsse "wirklich vermieden werden", sagte Biden am Sonntag. Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Die israelische Luftwaffe griff nach Militärangaben mit Dutzenden Kampfflugzeugen auch Ziele im Jemen.

von APA