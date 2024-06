Biden gegen Stationierung von Langstreckenwaffen in Ukraine

© APA/APA/AFP/MANDEL NGAN home Aktuell Nachrichtenfeed

US-Präsident Joe Biden ist weiter gegen eine Stationierung von Langstreckenwaffen in der Ukraine. Die USA würden die Ukraine nicht dabei unterstützen, Waffen mit größerer Reichweite einzusetzen, um das Innere Russlands anzugreifen, sagte Biden beim G7-Gipfel in Italien. In einem Telefonat sagte Chinas Staatschef Xi Jinping dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu, keine Waffen an Russland zu verkaufen. "Er hat mir sein Wort gegeben", erklärte Selenskyj in Bari.