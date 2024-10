Biden besucht Florida nach Hurrikan "Milton"

© APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI home Aktuell Nachrichtenfeed

US-Präsident Joe Biden reist am Sonntag in von Hurrikan "Milton" verwüstete Gebiete in Florida. Genaue Details zu dem Besuch nannte das Weiße Haus zunächst nicht. Der Hurrikan hatte den Bundesstaat nur wenige Tage nach Sturm "Helene" getroffen und erneut schwere Zerstörungen angerichtet. Rund 1,6 Millionen Haushalte in Florida waren am Samstag weiter ohne Strom, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Laut US-Medien stieg die Zahl der Toten auf mindestens 17.

von APA