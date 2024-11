Bevölkerung stimmte gegen Salzburger S-LINK

© APA/APA (Archiv)/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei der Volksbefragung über den geplanten Salzburger S-LINK hat sich am Sonntag eine Mehrheit gegen das Projekt ausgesprochen. 52,6 Prozent stimmten gegen, 47,4 Prozent für den Bau des milliardenschweren Infrastrukturprojekts. Noch nicht enthalten waren die Wahlkartenstimmen der Stadt, die am Abend noch ausgezählt wurden. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sprach von einem knappen, aber eindeutigen Ergebnis. "Der S-LINK wird in absehbarer Zeit nicht umgesetzt werden."