Betriebsversammlung und Warnstreik: 138 AUA-Flüge gestrichen

© APA/ROBERT JAEGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines (AUA) hat überraschend einen Warnstreik bis heute, 17.00 Uhr, beschlossen. In Folge sind laut AUA am Nachmittag zu den am Vormittag ausgefallenen 112 Flügen weitere 26 dazu gekommen, weitere würden nach 17.00 Uhr verschoben. Waren am Vormittag 12.000 Passagiere betroffen, seien dann durch den Warnstreik 3.500 dazu gekommen. Grund für den Streik sind die stockenden AUA-Kollektivvertragsverhandlungen.

von APA