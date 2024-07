Beton-Ehe zwischen Asamer und Rohrdorfer geplatzt

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Aus der angestrebten Ehe im Markt für Transportbeton wird nichts - das Unternehmen Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH ("Rohrdorfer") zieht die Anmeldung des Zusammenschlusses mit Asamer zurück, wie die heimische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Dienstag bekanntgab. Die BWB hatte schon im Februar Wettbewerbsbedenken angemeldet - befürchtet wurden höhere Preise und schlechtere Konditionen für Abnehmerunternehmen von Transportbeton in Oberösterreich.

von APA