Beteiligungsgesellschaft Mutares plant Börsengang von Steyr Motors

© APA/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares will den oberösterreichischen Motorenhersteller Steyr Motors an die Börse bringen. Noch bis Silvester soll das Unternehmen an der Frankfurter Börse gelistet werden, wie Mutares mitteilte. Zuvor geplant ist die Privatplatzierung neuer und bestehender Steyr-Aktien an einen ausgewählten Kreis, auch um Geld für das Wachstum einzusammeln. Mutares will weiterhin die Mehrheit an Steyr halten.

von APA