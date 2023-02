Beschäftigung im US-Privatsektor steigt weniger als erwartet

Die Privatwirtschaft der USA hat im Jänner deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 106.000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP in Washington mitteilte. Analysten hatten mit 180.000 neuen Stellen gerechnet.

Im Dezember waren allerdings mehr Stellen geschaffen als zunächst ermittelt. Der Beschäftigungsaufbau lag demnach bei 253.000 Arbeitsplätzen, nachdem zunächst 235.000 ermittelt worden waren.

Nela Richardson, Chefvolkswirtin von ADP, machte das extreme Wetter für die schwache Entwicklung im Jänner verantwortlich. So habe es in Kalifornien Rekordüberschwemmungen gegeben. Im Osten und der Mitte des Lands sei es zu aufeinanderfolgenden Eis- und Schneestürmen gekommen.

Der Arbeitsmarkt hatte sich bis zuletzt sehr robust gezeigt. Viele Unternehmen haben Probleme, frei werdende Stellen zu besetzen. Der starke Arbeitsmarkt treibt die Inflation, da er zu steigenden Löhnen führt. Dies erschwert der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Teuerung.

Am Mittwochabend gibt die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird eine weitere Leitzinsanhebung erwartet, allerdings in geringerem Tempo um 0,25 Prozentpunkte. Am Freitag legt dann die US-Regierung ihren offiziellen Arbeitsmarktbericht vor. Am Markt wird eine Abschwächung beim Beschäftigungsaufbau erwartet.