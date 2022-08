Bertelsmann peilt dieses Jahr 20 Mrd. Euro Umsatz an

Die geopolitischen Unsicherheiten und die drohende Rezession treffen Bertelsmann kaum noch. Der deutsche Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern sei inzwischen sehr breit aufgestellt, sagte Konzernchef Thomas Rabe am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir können jetzt Schwankungen in Einzelgeschäften und krisenhafte Entwicklungen wie den Ukraine-Krieg besser ausgleichen als etwa vor fünf oder zehn Jahren", betonte der seit 2012 amtierende Vorstandsvorsitzende.

So sollen trotz hoher Unsicherheit die Erlöse um fünf bis zehn Prozent zulegen und damit stärker als bisher geplant. "Wir werden in diesem Jahr die Marke von 20 Milliarden Euro Umsatz überschreiten." Wenn man die geplanten Investitionen von 250 Millionen Euro ins Streaming-Geschäft der Fernsehtochter RTL Group ausklammere, soll der operative Gewinn bei 3,3 bis 3,4 Mrd. Euro stabil bleiben.

Bertelsmann erzielte in den ersten sechs Monaten im operativen Geschäft einen Rekordgewinn. Das Ergebnis (Operating Ebitda) kletterte auf 1,429 (Halbjahr 2021: 1,417) Mrd. Euro. Der Umsatz legte binnen Jahresfrist um 6,9 Prozent auf 9,3 Mrd. Euro zu, wobei das organische Wachstum 3,8 Prozent betrug. Insbesondere die Fernsehtochter RTL Group, das Musikunternehmen BMG sowie der Dienstleister Arvato hätten zur positiven Entwicklung beigetragen. Das Konzernergebnis lag mit 492 Mio. Euro deutlich unter dem ersten Halbjahr 2021 mit 1,37 Mrd. Euro. Damals flossen allerdings hohe Gewinne aus dem Verkauf des US-Werbevermarkters SpotX in die Bilanz.

Bertelsmann sei nicht mehr so abhängig vom Wohl und Wehe des Fernsehgeschäfts der RTL Group, sagte Rabe, der auch Chef der europäischen TV-Tochter ist. Der Konzern habe mit Arvato und dem Verlag Penguin Random House inzwischen zwei weitere große Ertragssäulen. Die Dienstleistungstochter habe im ersten Halbjahr beim Ergebnis um rund zehn Prozent und beim Umsatz um gut acht Prozent zugelegt. Zudem würden die Musikgruppe BMG und die Bildungssparte immer bedeutender für den Konzern.

Beim Druck-Geschäft hingegen brach der operative Gewinn im ersten Halbjahr trotz steigender Umsätze um rund 42 Prozent auf 15 Mio. Euro ein. Rabe begründete dies mit steigenden Kosten für Papier und Gas.

Die Fernsehtochter RTL will im europäischen TV-Geschäft nationale Champions schmieden, um der globalen Konkurrenz von Netflix & Co Paroli bieten zu können. So soll der französische Sender M6 mit der TV-Tochter TF1 des französischen Mischkonzerns Bouygues zusammengehen. Allerdings könnte die Fusion am Widerstand des Kartellamts scheitern.