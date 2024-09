Berlusconi-Holding MFE mit Gewinnplus im ersten Halbjahr

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei 136,3 Mio. Euro, das sind 12,7 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023. In der Heimat Italien stieg das Betriebsergebnis von MFE-Mediaset um 53,5 Prozent auf 59,9 Mio. Euro, verglichen mit 39 Mio. Euro im Jahr 2023. In Spanien belief es sich auf 76,3 Mio. gegenüber 81,7 Mio. im Jahr 2023.

MFE betreibt TV-Geschäfte in Italien sowie Spanien. Die Italiener halten zudem fast 30 Prozent am bayerischen Unternehmen ProSiebenSat.1. MFE sieht seine Expansion auf den deutschen Markt als Schlüssel für die Ambitionen, eine paneuropäische TV-Plattform aufzubauen.

"In einer Zeit, in der auch der gesamte Mediensektor auf internationaler Ebene mit einem drastischen Stellenabbau zu kämpfen hatte, verzeichnet MFE ein konstantes Wachstum in Bezug auf den Werbeumsatz, die Rentabilität und den Gewinn", betonte Konzernchef Pier Silvio Berlusconi, Sohn des im Juni 2023 verstorbene Firmengründers.