© APA/APA (AFP)/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei Nvidias neuem Flagschiff-AI-Chip "Blackwell" treten einem Medienbericht zufolge Überhitzungsprobleme in gewissen Servern auf. Wie "The Information" am Sonntag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete, treten die Schwierigkeiten auf, wenn die Prozessoren in Serverschränke - sogenannte Racks - zusammengeschaltet werden, die für 72 der Chips ausgelegt sind.