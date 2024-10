Bericht: Siemens erwägt Kauf von US-Softwarefirma Altair

Altair ist an der New Yorker Nasdaq notiert und wird dort mit 8,6 Milliarden Dollar (7,95 Mrd. Euro) bewertet. Die Aktien der Firma aus Troy im US-Bundesstaat Michigan, die von ihrem Gründer James Scapa geführt wird, sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen, am Mittwoch zogen sie um weitere 3,1 Prozent an. Siemens war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag erfahren, dass Altair einen Verkauf des Unternehmens erwäge, nachdem sich Interessenten gemeldet hätten. Eine Einigung sei innerhalb von Wochen möglich, sagten Insider. Als mögliche Käufer gelten Konkurrenten wie PTC und Cadence Design Systems. Altair-Aktien legten daraufhin 14 Prozent zu.

Für Siemens wäre Altair eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. Die Industrieautomatisierung ist eines der Kerngeschäfte des Münchner Konzerns, Vorstandschef Roland Busch will dabei vor allem das Software-Geschäft erweitern. Zuletzt hatte die Sparte Digital Industries allerdings mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen, weil die Konjunktur in China schwächelt.

Finanzvorstand Ralf Thomas hatte in einem Interview gesagt, Siemens wolle in dem Bereich in den USA stärker Fuß fassen, wobei auch weitere Software-Übernahmen möglich seien. Siemens sei "sehr interessiert", diese Strategie fortzusetzen. Der Konzern konkurriert in der Automatisierungstechnik unter anderem mit der französischen Schneider Electric und Rockwell Automation aus den USA.