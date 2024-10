© APA/APA/dpa/Sven Hoppe home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Technologiekonzern Apple will einem Medienbericht zufolge sein Engagement in China ausbauen. "Apple ist entschlossen, die Chancen zu nutzen, die Chinas Öffnung bietet, und wird seine Investitionen im Land weiter erhöhen, um zur hochwertigen Entwicklung von Industrie und Lieferketten beizutragen", zitierte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag Konzernchef Tim Cook nach einem Treffen mit der chinesischen Regierung in Peking.