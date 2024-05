Bei einem Erdrutsch in einem entlegenen Teil des ozeanischen Inselstaates Papua Neuguinea sind einem Medienbericht zufolge rund 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Naturkatastrophe habe sich am Freitag um 3.00 Uhr Ortszeit im Dorf Kaokalam in der nördlichen Hochland-Provinz Enga ereignet, berichtete der australische Fernsehsender ABC. Leichen würden aus den Geröllmassen geborgen.

von APA