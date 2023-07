Beim US-Chemiekonzern Dow brechen Erlöse und Ergebnisse ein

Die Zurückhaltung der Kunden vor allem in Europa hat beim US-Chemiekonzern Dow im zweiten Quartal kräftig auf die Bilanz gedrückt. Der Umsatz schrumpfte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 11,4 Milliarden US-Dollar (10,3 Mrd. Euro), wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten aber mit einem noch niedrigeren Erlös gerechnet.

Neben dem deutlichen Absatzrückgang in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien machten dem Unternehmen auch niedrigere Preise zu schaffen. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn ging im zweiten Quartal unter anderem wegen Kosten für den Konzernumbau und Verluste aus Beteiligungen von knapp 1,7 Mrd. Dollar im Vorjahr auf 485 Mio. Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,75 Dollar, nach 2,31 Dollar ein Jahr zuvor. Analysten hatten auch hier mit einem stärkeren Rückgang gerechnet.

Wie bereits viele andere Branchenmitglieder hat auch Dow wegen der schleppenden Nachfrage ein Sparprogramm angekündigt. Unter anderem will der Konzern im laufenden Jahr weltweit rund 2.000 Stellen streichen. Zudem sollen vor allem in Europa bestimmte Anlagen geschlossen werden, um den Konzern langfristig wettbewerbsfähig zu halten. Mit den Maßnahmen will das Unternehmen rund eine Milliarde Dollar sparen.