Der deutsche Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten 2024 an Wachstumstempo verloren. Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr organisch um 6,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro gestiegen, teilten die Hamburger am Donnerstag mit. In den ersten sechs Monaten stand noch ein Plus von 7,1 Prozent in den Büchern. Probleme bereitete vor allem der Luxusmarkt rund um die Marke La Prairie. Dabei blieb der wichtige Markt China schwierig.