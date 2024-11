Behinderungen im Wiener Öffi-Verkehr nach U1-Brand

© APA/APA/THEMENBILD/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach dem Brand in der U-Bahn-Linie U1 von Dienstagabend ist es Mittwochfrüh in Wien zu umfangreichen Behinderungen im öffentlichen Verkehr gekommen. Die U1 kann vorerst zwischen Keplerplatz und Stephansplatz nicht fahren. Züge verkehren nur zwischen Oberlaa und Reumannplatz sowie von Schwedenplatz bis Leopoldau, teilten die Wiener Linien mit. Die Straßenbahnen 1 und O wurden verstärkt, auf der Linie D passten die wartenden Passagiere teils nicht mehr in die vollen Bims.