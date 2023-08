Beck's-Brauer AB Inbev übertraf im Quartal Erwartungen

Die Nachfrage nach teuren Biermarken sowie Preiserhöhungen haben dem weltgrößten Brauer AB Inbev im zweiten Quartal trotz eines Absatzrückgangs zu mehr Umsatz verholfen. Der Konzernerlös stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 2 Prozent auf 15,1 Mrd. Dollar (13,76 Mrd. Euro), wie der Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Donnerstag mitteilte.

Organisch - also bereinigt um Wechselkursveränderungen und Effekte aus dem Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen - habe das Wachstum gut 7 Prozent betragen.

Schwächer lief es in Nordamerika, was von den Geschäften in anderen Regionen aufgefangen wurde.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fiel indes - belastet von Währungseffekten sowie höheren Kosten für Rohstoffe und Werbung - um 3,7 Prozent auf 4,9 Mrd. Dollar. Organisch ergab sich indes ein Plus von 5 Prozent. Im Gesamtjahr will der Konzern auf dieser Basis weiterhin ein Plus von 4 bis 8 Prozent erreichen.

Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss brach im zweiten Quartal indes von 1,6 Mrd. auf 339 Mio. Dollar ein. Das lag an Wertberichtigungen auf bestimmte Finanzinstrumente.