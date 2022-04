BDI eröffnete Biodiesel-Produktionsanlage in Kalifornien

Die steirische BDI BioEnergy International AG hat in Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien eine Biodiesel-Produktionsanlage erweitert und erneuert. Über die Auftragssumme wurde Stillschweigen vereinbart, aber vergleichbare Aufträge bewegen sich im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Mit der am Donnerstag offiziell eröffneten Anlage können zusätzlich mehr als 40.000 Tonnen biologisch abbaubarer Biodiesel aus Altfetten und -ölen hergestellt werden.

Der Auftrag wurde für die Crimson Renewable Energy LP, den größten Biodiesel-Produzenten in Kalifornien mit Hauptsitz in Denver (Colorado), erledigt. Die Anlage bietet die Möglichkeit, regional gesammelte Abfallfette aus Großküchen, der Lebensmittelindustrie oder Abwasseraufbereitungsanlagen lokal zu verarbeiten.

Im Einsatz ist die im steirischen GreenTech Valley entwickelte RepCAT-Technologie von BDI. "Unsere RepCAT-Technologie wird jetzt schon erfolgreich in der größten Biodieselanlage Ungarns und demnächst auch in Belgien für die Erzeugung von nachhaltigem Treibstoff eingesetzt. Die hocheffiziente Nutzung lokaler Ressourcen ist dabei ein wichtiges Argument für Technologie aus der Steiermark", so Hermann Stockinger, Vertriebsleiter bei BDI. Die nächsten Aufträge folgen schon: Zwei Upgrade-Anlagen sollen demnächst für einen US-amerikanischen Hersteller in Deutschland errichtet werden. Der Auftragswert beträgt für beide zusammen rund 40 Mio. Euro.