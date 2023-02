BayWa schloss Geschäftsjahr mit Rekordergebnis ab

Der deutsche Agrarhändler und Mischkonzern BayWa, der in Österreich maßgeblich an der Lagerhaus-Mutter Raiffeisen Ware Austria (RWA) beteiligt ist, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr so viel verdient wie noch nie. Auch die Erlöse sind auf einen Rekordwert gestiegen, wie der Konzern vorläufig mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg demnach um 90 Prozent auf 504,1 Mio. Euro. Der Umsatz kletterte um mehr als ein Drittel auf 27,1 Mrd. Euro.

Der Konzernvorstand schlägt deshalb vor, die Dividende um 0,05 Euro auf 1,10 Euro zu erhöhen. Zusätzlich soll es 2023 anlässlich des 100-jährigen Bestehens der BayWa AG eine Sonderdividende von 0,10 Euro je Aktie geben. Die gute Geschäftsentwicklung hatte sich bereits in den vergangenen Monaten angekündigt. Den Geschäftsbericht legt das Unternehmen am 30. März vor.