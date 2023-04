BayernLB schreibt Milliardengewinn - und bremst Erwartungen

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) hat im abgelaufenen Jahr einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Der Nettogewinn verdoppelte sich fast auf 1,06 Milliarden (2021: 553 Mio.) Euro, wie die Landesbank am Mittwoch in München mitteilte. Hauptgrund für den Zuwachs war ein deutlich höherer Zinsüberschuss angesichts der Zinswende. Fast 300 Mio. Euro Gewinn brachte zudem der Verkauf von Immobilien in München.

Das Ergebnis sei trotz der Sondereffekte vor allem von den Erfolgen des Umbaus der Landesbank geprägt, sagte Vorstandschef Stephan Winkelmeier. Die Aufwands-Ertrags-Quote habe sich 2022 auf 56,2 (59,0) Prozent verbessert. Der Stellenabbau sei damit beendet, erklärte er. Die Bank beschäftigt knapp 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von dem Gewinnsprung sollen auch die beiden Eigentümer der Landesbank profitieren. Die Ausschüttung an den Freistaat Bayern und die bayerischen Sparkassen wird auf 225 Mio. Euro verdreifacht.

"In diesem Jahr werden wir unsere Transformation weiter entschlossen vorantreiben und zum Abschluss bringen, um die BayernLB nachhaltig erfolgreich als fokussierte Spezialbank und Fortschrittsfinanzierer aufzustellen" sagte Winkelmeier. Für das laufende Jahr rechnet die BayernLB allerdings nur noch mit einem Vorsteuergewinn von 600 bis 800 Mio. Euro, nach 1,12 Mrd. Euro 2022. "Angesichts des andauernden Russland-Ukraine-Kriegs, hoher geopolitischer Risiken und der Inflationsentwicklung ist die Prognose mit einem erhöhten Maß an Unsicherheit behaftet", hieß es in der Mitteilung.