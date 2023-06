Bayer hofft auf zusätzliche Umsätze in neuen Märkten

Bayer steuert im Agrargeschäft neue Märkte an und will sich so zusätzliche Umsätze sichern. Künftig setze Bayer in seiner Agrarsparte CropScience verstärkt auch auf die regenerative Landwirtschaft und wolle neben dem Kerngeschäft mit Saatgut, Pflanzeneigenschaften, Pflanzenschutz und digitaler Landwirtschaft auch in angrenzenden Märkten wachsen, teilte der deutsche Pharma- und Agrarkonzern mit.

Potenzial sieht Bayer etwa bei biologischen Produkten, Biokraftstoffen und Carbon Farming und rechnet insgesamt mit einem möglichen Volumen von über 100 Mrd. Euro in den angrenzenden Märkten. Die Sparte CropScience könnte damit ihr derzeitiges Marktpotenzial - von mehr als 100 Mrd. Euro für das Kernportfolio - verdoppeln.

2022 investierte Bayer vor Sondereinflüssen 2,6 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung, um seine Agrar-Pipeline weiter zu entwickeln und damit fast 24 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das Spitzenumsatzpotenzial dieser Pipeline schätzt der Konzern nun auf mehr als 30 Mrd. Euro nach fast 30 Mrd. Euro Anfang vergangenen Jahres.

"Wir möchten uns in der Landwirtschaft noch viel breiter aufstellen", sagte Spartenchef und Vorstandsmitglied Rodrigo Santos. "Wir werden Innovationen für die regenerative Landwirtschaft liefern und damit neue Marktpotenziale erschließen." Dadurch würden nicht nur die Erträge der Landwirte steigen, die neuen Produkte sollen auch zu einer Regenerierung der Böden beitragen und die Auswirkungen der Landwirtschaft auf Klima und Umwelt verringern.