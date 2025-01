Bayer-Tochter Vividion übernimmt US-Biotechfirma Tavros

© APA/APA (AFP)/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Agrar- und Pharmakonzern Bayer baut sein Portfolio im Bereich der funktionellen Genomik mit einem Zukauf in den USA aus. Der deutsche Konzern teilte am Mittwoch mit, dass seine Biotech-Tochter Vividion Therapeutics die Präzisions-Onkologie-Plattform Tavros Therapeutics mit Sitz in Durham, North Carolina, übernehmen werde. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.

von APA