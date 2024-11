© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Bayer hat sich in einem bis zu gut 500 Mio. Euro schweren Deal Rechte an einem Herzmedikament gesichert. Der deutsche Pharma- und Agrarkonzern schloss mit dem kalifornischen Biotechunternehmen Cytokinetics eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur exklusiven Entwicklung und Vermarktung des Medikaments Aficamten in Japan, wie Bayer am Dienstag mitteilte.