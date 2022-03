Bayer investiert 2 Milliarden in Pharma-Produktionsnetzwerk

Bayer will sein Pharma-Produktionsnetzwerk mit Milliardeninvestitionen stärken. Dafür will der deutsche Konzern in den kommenden drei Jahren rund 2 Mrd. Euro in die Hand nehmen, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Diese sollen in die Produktions- und Lieferkettenkapazitäten investiert werden.

Einen wesentlichen Teil davon hat Bayer für die Erweiterung seiner Kapazitäten im Biotechnologiebereich und damit zur weiteren Stärkung der Produktion von Zell- und Gentherapien vorgesehen sowie für die Erweiterung seines Produktionsstandortes im kalifornischen Berkeley. Deutschland soll aber ein strategisch bedeutender Produktionsstandort bleiben.