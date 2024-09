Bayer gewinnt weiteren Glyphosat-Prozess in USA

© APA/APA/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt home Aktuell Nachrichtenfeed

Bayer hat in den Rechtsstreitigkeiten um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in den USA einen weiteren Fall für sich entschieden. Eine Geschworenen-Jury habe in Philadelphia zu Gunsten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns geurteilt, teilte der Konzern mit. Bayer habe damit 14 der letzten 20 Fälle gewonnen.

von APA