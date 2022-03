BAWAG kommt statt Wienerberger in ATX Five

Ab 21. März wird die BAWAG zu den fünf Top-Werten an der Wiener Börse zählen. Sie verdrängt dabei den Ziegelkonzern Wienerberger. Auslöser dafür war die breitere Streuung der BAWAG-Aktien nachdem der US-Investor GoldenTree seinen Anteil weiter reduziert hat.

Der Streubesitzfaktor der BAWAG steige von 0,9 auf 1, teilte die Wiener Börse nach ihrer vierteljährlichen Überprüfung der Indizes mit. Der Wert drückt aus, wie viele Aktien eines Unternehmens im Publikum gestreut sind und beeinflusse, wie stark eine Aktie im Index gewichtet ist.

Im "ATX five", der die fünf Top börsennotierten Unternehmen nach Streubesitzkapitalisierung zusammenfasst, sind künftig Erste Group, Verbund, OMV, voestalpine und BAWAG Group vertreten.

Die Zusammensetzung des ATX, also der 20 wichtigsten Unternehmen an der Wiener Börse, bleibt unverändert. Die nächste Überprüfung der Streubesitzfaktoren findet am 7. Juni 2022 statt, die Index-Zusammensetzung wird am 6. September 2022 erneut überprüft.